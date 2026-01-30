“Queja de ladronas”: Imputadas por violento asalto a mujer alegan haber sido agredidas durante el robo

Durante la formalización, dos imputadas menores de edad aseguraron haber sido agredidas por la víctima, en el marco del violento robo cometido por un grupo de 9 antisociales en las afueras del Metro Príncipe de Gales.

Un total de nueve personas -de entre 14 y 21 años-, fueron formalizados por robo con violencia tras un ataque ocurrido en la comuna de La Reina (Región Metropolitana) en contra de una mujer a quien le sustrajeron su teléfono celular.

Según reveló LUN, el hecho se registró cerca de las 16:30 horas del miércoles pasado en la intersección de avenida Ossa con Las Arañas, a pocos metros de la estación de Metro Príncipe de Gales, cuando la víctima salía de su lugar de trabajo y se dirigía a tomar el transporte público.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el grupo actuó de manera coordinada. Mientras parte de los imputados vigilaba el acceso al Metro, otros abordaron a la mujer, la lanzaron al suelo y la agredieron con golpes de pies y puños para quitarle un iPhone 16.

Producto del ataque, la afectada cayó en dos oportunidades e incluso intentó seguir a los agresores para recuperar el dispositivo.

La víctima resultó con diversas lesiones, entre ellas heridas cortantes en el labio superior, edemas en la zona lumbar, aumento de volumen en la muñeca izquierda, escoriaciones en extremidades superiores y rotura de los dedos medios de ambas manos, debido al desprendimiento de las uñas desde la raíz.

Imputados robaban en grupo a la salida del Metro

Durante la audiencia de formalización, dos imputadas menores de edad hicieron declaraciones que llamaron la atención del tribunal, señalando que también habrían sido agredidas durante el asalto.

Una de ellas afirmó que fue empujada y cayó al suelo, mientras que otra sostuvo que la víctima la golpeó con una cartera, “la señora a la que le robamos me pegó con la cartera”, relató.

“La señora a la que le robaron el celular y un caballero que la acompañaba me empujaron y me caí al suelo. Ahí les dije que no me podían pegar porque soy una menor de edad”, señaló una de las involucradas.

En el proceso también se informó que dos de los delincuentes con mayor edad cuentan con condenas previas por robo con intimidación, cumpliendo sanciones bajo un régimen de internación semicerrada y libertad vigilada.

Además, una adolescente de 17 años había sido detenida nuevamente en diciembre por un delito de hurto.

Finalmente, el tribunal resolvió decretar prisión preventiva para los tres imputados mayores de edad. En tanto, la joven de 17 años quedó sujeta a internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, mientras que el resto de los involucrados deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas reclusión domiciliaria nocturna.