Quedan pocos días para la Teletón 2025: ¿Cuándo comienza la cruzada solidaria?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
La campaña solidaria espera superar la meta de los más de $40 mil millones recaudados en 2024.
Quedan tan solo 9 días para la Teletón 2025, la cruzada solidaria que ayuda a los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos de Teletón en Chile.
La campaña ya tiene fecha y también a su embajador, Alan García Gaete, un niño de 12 años que nació con espina bífida y hoy, gracias a su rehabilitación, ha pasado de usar silla de ruedas a desplazarse con bastones.
“En la Teletón me han enseñado que no me tengo que rendir, que yo puedo”, expresó emocionado cuando fue nombrado representante de la cruzada.
🎉 ¡Ya tenemos fecha para la Teletón 2025! ❤️ Chile volverá a unirse en solidaridad el viernes 28 y sábado 29 de noviembre 🇨🇱
¡Desde ya los invitamos a sumarse a esta nueva cruzada y a ayudarnos a hacer juntos una gran campaña! 🦾#Teletón2025 pic.twitter.com/tCe4yshdnR
— Teletón Chile (@Teleton) April 9, 2025
La campaña solidaria se realizará entre el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.
Tendrá su acto de cierre en el Estadio Nacional.
La meta de superar los más de $40 mil millones recaudados en 2024.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.