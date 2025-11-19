Quedan pocos días para la Teletón 2025: ¿Cuándo comienza la cruzada solidaria?

La campaña solidaria espera superar la meta de los más de $40 mil millones recaudados en 2024.

Quedan tan solo 9 días para la Teletón 2025, la cruzada solidaria que ayuda a los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos de Teletón en Chile.

La campaña ya tiene fecha y también a su embajador, Alan García Gaete, un niño de 12 años que nació con espina bífida y hoy, gracias a su rehabilitación, ha pasado de usar silla de ruedas a desplazarse con bastones.

“En la Teletón me han enseñado que no me tengo que rendir, que yo puedo”, expresó emocionado cuando fue nombrado representante de la cruzada.

🎉 ¡Ya tenemos fecha para la Teletón 2025! ❤️ Chile volverá a unirse en solidaridad el viernes 28 y sábado 29 de noviembre 🇨🇱 ¡Desde ya los invitamos a sumarse a esta nueva cruzada y a ayudarnos a hacer juntos una gran campaña! 🦾#Teletón2025 pic.twitter.com/tCe4yshdnR — Teletón Chile (@Teleton) April 9, 2025

¿Cuándo es la Teletón 2025?

La campaña solidaria se realizará entre el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Tendrá su acto de cierre en el Estadio Nacional.

La meta de superar los más de $40 mil millones recaudados en 2024.