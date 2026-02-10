Tras acusación de reducción del beneficio habitacional: ¿Qué es el subsidio DS19 y cuáles son sus requisitos?

El beneficio, que forma parte del Plan de Integración Social y Territorial, permite a las familias acceder a su primera vivienda con apoyo del Estado, ya sea con o sin subsidio previo, fomentando barrios integrados, bien ubicados y con estándares de calidad en diseño y equipamiento.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusó este martes al Gobierno de haber reducido en 20 mil los subsidios habitacionales DS19, un programa destinado a familias en situación de vulnerabilidad.

“Esto supone una crisis de proporciones para el próximo gobierno”, advirtió el próximo secretario de Estado, subrayando que la reducción afecta a uno de los principales instrumentos de política habitacional para los sectores más vulnerables.

El futuro ministro explicó que consultó directamente al actual titular del Ministerio de Vivienda, Carlos Montes, quien, según su relato, habría indicado que la disminución respondería a un error que se buscaría revertir.

Cabe recordar que el DS19 forma parte del Plan de Integración Social y Territorial, que pretende combatir la crisis habitacional que vive actualmente Chile.

¿Qué es el Programa DS19?

El Programa de Integración Social y Territorial (DS19) permite a familias de diferentes realidades socioeconómicas acceder a su primera vivienda con apoyo del Estado, fomentando barrios bien localizados, cercanos a servicios, equipamiento y áreas verdes.

El programa contempla tanto a familias que ya poseen un subsidio habitacional como a aquellas que aún no lo tienen, siempre que cumplan los requisitos del Subsidio para Sectores Medios, DS1.

Entre los subsidios aplicables se encuentran: Fondo Solidario DS174 y DS49, DS1 Tramo 1, Segunda Oportunidad (2013) y subsidios para damnificados desde 2014.

Las viviendas pueden adquirirse con o sin deuda hipotecaria, combinando ahorro familiar, subsidio estatal y bonos, quedando la vivienda totalmente cubierta.

Para proyectos seleccionados a partir de 2022, es obligatorio inscribirse en el nuevo sistema de inscripción del DS19, asegurando su participación en los proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda y SERVIU.

Puedes revisar todos los requisitos de postulación ingresando a este link.