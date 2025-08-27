País pistolas taser

Qué son las pistolas Taser que comenzarán a ser usadas por Carabineros

27.08.2025 / 13:16

Según informaron las autoridades, los funcionarios recibirán una capacitación y las taser serán utilizadas especialmente para casos de violencia intrafamiliar (VIF).

La implementación de las pistolas taser en Carabineros ya comienza a tomar forma.

Luego de algunos meses de postergaciones, marcados por trámites administrativos y reorganización institucional, este mes el gobierno otorgó la autorización para que funcionarios de la institución puedan utilizar estas herramientas.

Cabe remarcar que serán usadas especialmente en casos de violencia intrafamiliar (VIF) y previo a su puesta en marcha, los efectivos recibirán una capacitación.

Según se dio a conocer, las taser de Carabineros corresponderán al modelo DATE de última generación.

Qué son y cómo funcionan las pistolas taser

Las pistolas taser (llamadas así por Thomas A. Swift’s Electric Rifle) son armas de electrochoque que al ser usadas sobre una persona, la incapacitan temporalmente. De acuerdo a CNN Español, las descargas eléctricas producidas pueden alcanzar los 11 metros y causan una sensación paralizante, dolor intenso, contracciones incontrolables en los músculos.

Las Taser disparan dardos electrificados, pero también pueden ser presionadas directamente contra el cuerpo de la persona para inmovilizarla. Los dardos pueden o no penetrar la piel, según el fabricante.

