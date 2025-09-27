Qué significa el cambio en tarifa de verano de Aguas Andinas y a quiénes afecta

La SISS informó que ya está todo listo para que a partir de diciembre y hasta marzo el nuevo límite de sobreconsumo sea menor al del resto del año, en una acción que según explicó la Superintendencia busca cooperar contra la escasez hídrica.

A mediados de septiembre la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dio a conocer una modificación en el tarifario para contrarrestar el sobreconsumo de agua potable en la Región Metropolitana, bajando el tope de 40 a 30 metros cúbicos mensuales.

Esta baja en el tope máximo fue adoptada, explica la SISS, “como parte de las medidas estructurales impulsadas para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta al país”, de manera tal que encarecen la cantidad de agua extra que utilizan en aquellos hogares de mayor consumo.

Esto significa que si bien el tope general es de 30 metros cúbicos por mes, si el consumo promedio de invierno es mayor será esta la cifra que considerará la sanitaria a quien paga la cuenta. El cambio se aplicará entre diciembre y marzo.

“Esta medida responde a la necesidad urgente de cuidar el agua. El cambio ya está vigente, se aplicará en los meses de verano, y como Superintendencia tenemos la tarea de informar, acompañar y orientar a la ciudadanía para que puedan anticiparse a este nuevo escenario”, señala el superintendente Jorge Rivas en un comunicado de la SISS.

“La modificación se suma a una serie de acciones estructurales adoptadas por el Estado para enfrentar la crisis hídrica, incluyendo campañas de concientización ciudadana, mejoras en la gestión del riego, incorporación de nuevas fuentes de agua como la desalada y una mayor fiscalización del uso del recurso. A nivel doméstico, también se busca que los usuarios revisen sus patrones de consumo y adopten hábitos más eficientes, como reducir el riego en horarios de alta evaporación, reutilizar aguas grises o simplemente monitorear posibles fugas dentro del hogar”, añade el texto.

Ahora bien, este nuevo límite del sobreconsumo afectaría al 10% de hogares bajo el servicio de Aguas Andinas, indica la SISS. Asimismo, agregan que el consumo promedio de los hogares del país en 2024 fue de 14 metros cúbicos mensuales. Para conocer el consumo de tu hogar puedes revisarlo en el detalle de la cuenta.