¿Qué se celebra el 1 de noviembre?: Origen y tradiciones del Día de Todos los Santos

Cada 1 de noviembre los fieles conmemoran a todos los santos y honran a sus seres queridos fallecidos

Este sábado 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una de las festividades religiosas más tradicionales del calendario católico y el penúltimo fin de semana largo del año.

Durante esta jornada, los fieles asisten a iglesias, capillas y catedrales para rendir homenaje a los santos, además de visitar cementerios, donde honran la memoria de sus seres queridos con flores, limpieza y arreglos en las tumbas.

La conmemoración tiene más de 1.300 años de historia y se remonta al pontificado del Papa Gregorio III, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. Con el paso del tiempo, la festividad se consolidó como una de las más importantes dentro del calendario religioso.

Actividades de fin de semana

En el marco de esta conmemoración, la organización Grupo Nuestros Parques implementará el programa “Día del Encuentro”, iniciativa que busca acompañar a las familias en sus visitas a los cementerios. Con este fin, se extenderán los horarios de atención entre las 08:00 y las 18:00 horas durante el viernes y sábado, en los parques El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Canaán (Pudahuel), Santiago (Huechuraba) y La Foresta (La Serena).

Erich Sandrock, gerente de Canales y Ventas de la organización, explicó que ante las altas temperaturas proyectadas para este fin de semana en Santiago, se recomienda asistir temprano, usar protector solar e hidratarse. “Tendremos puntos de hidratación, bendiciones de sepulturas, ceremonias religiosas, ferias de emprendedores, música en cada uno de los parques y espacios especialmente diseñados para los niños que nos visiten”, señaló.