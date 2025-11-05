¿Qué regiones de Chile tienen mejor Internet? Subtel revela ránking de velocidad promedio de Internet fijo

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones señalaron que estas mediciones "son válidas para exigir una compensación en caso de que los servicios no se estén entregando de la manera en que se contrataron”.

Este miércoles, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reveló las estadísticas de velocidad de Internet fijo por región, obtenidas por el Organismo Técnico Independiente (OTI) tras mediciones en todo el país.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “el OTI permite verificar que las velocidades ofrecidas por las empresas a sus usuarios estén en línea con el servicio que realmente entregan”.

En esta línea, la autoridad afirmó que las mediciones que realiza el OTI “son válidas para exigir una compensación en caso de que los servicios no se estén entregando de la manera en que se contrataron”.

¿Q ué regiones tienen el Internet más rápido?