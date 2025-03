¿Qué pasará con la acusación constitucional contra Maya Fernández tras su renuncia?

La oposición finalmente presentó un libelo acusatorio contra Maya Fernández debido a la controversia generada por la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Sin embargo, minutos después, el Gobierno confirmó su renuncia.

El inicio de la semana ha estado marcado por la contingencia política. Finalmente, parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos anunciaron una acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández. Sin embargo, con una diferencia estrecha, Fernández presentó su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric. Ante este panorama, ¿qué ocurrirá con el libelo acusatorio?

Desde Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado comentó que, según su análisis, hubo tardanza por parte de la exministra en darse cuenta de que no cumplió con la norma constitucional. Respecto a los pasos a seguir, indicó que, de igual manera, insistirán en una “sanción” y en la inhabilitación durante cinco años.

Por su parte, el parlamentario Johannes Kaiser comentó que la salida de Fernández de la cartera de Defensa fue bastante sorpresiva y agregó que “cuando se dio a conocer el contrato, se hizo insostenible su permanencia en La Moneda”.

Respecto al libelo ingresado en su contra, afirmó: “Tengo entendido que se realizó ese contrato, así que la sanción para eso es votar a favor”.

En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal detalló que se enteró de la noticia mientras “estampábamos nuestras firmas para la acusación, nos enteramos de que la ministra de Defensa renuncia”.

“Ella no tenía otra alternativa, estaba acorralada. Esta era una acusación sólida, que tenía los votos en la Cámara para aprobarse. Y lo más probable es que si ella no renunciaba, iba a ser destituida, y eso la inhabilitaba por cinco años. Ella ha renunciado, esto ha cambiado el escenario. Tenemos que evaluarlo si continuamos o no con la acusación. Yo soy de la idea de que el escenario ha cambiado (…) Creo que ya se logró el objetivo”, enfatizó.

El parlamentario gremialista sostuvo que “sería un ensañamiento seguir adelante” con la acusación constitucional.

Por su parte, su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, espera que el trabajo que está realizando el Tribunal Constitucional (TC) continúe su curso.

