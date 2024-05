“¿Qué importa si alguien la eligió o no la eligió?”: Matthei destaca rol de las Primeras Damas y afirma que “destruyeron algo que había sido valioso”

La alcaldesa de Providencia repasó a Karamanos, apuntando que "tampoco era la señora de... Y, de hecho, ya no están juntos (con Gabriel Boric)".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei defendió el legado de las primeras damas y arremetió contra Irina Karamanos, la última mujer en ostentar el cargo, por “destruir algo valioso”.

La jefa comunal, en diálogo con el programa Nada que Perder aseguró, consultada por el tema, que “yo quisiera destacar las obras de varias Primeras Damas. Por ejemplo, la señora Luisa (Duran), casada con el expresidente Lagos. Ella hizo una labor increíble en dos temas: Sonrisa de Mujer y también en las Orquestas Juveniles. ¿Y qué importa si alguien la eligió o no la eligió? Ella tenía el acceso, tenía, de alguna manera, las conexiones, podía conseguir… E hizo dos iniciativas que fueron realmente espectaculares”.

“Entonces, la verdad es que a mí me parece que hay varias Primeras Damas que han hecho labor increíble”, complementó Matthei; sin embargo, dejó claro que “si yo la restituiría o no, ni lo he pensado”.

En esa línea, la alcaldesa de Providencia repasó a Karamanos: “Tampoco era la señora de.. Y, de hecho, ya no están juntos (con Gabriel Boric). Entonces, destruyeron algo que yo siento que había sido valioso en muchas oportunidades”.

En esa misma línea la militante UDI aseguró que “no sé” si restuiría el cargo. “Yo solamente quiero señalar que varias Primeras Damas, tenemos mucho que agradecerle a la señora Leonor Oyarzún de Alwin. Fue una mujer también súper destacada. Yo creo que, en muchos casos, las mujeres de los Presidentes los han acompañado de una manera muy maravillosa. Y yo creo que eso es, al final, bonito. Yo creo que a la gente en Chile eso lo agradece.

“Son personas queridas. La señora Luisa, la señora Martita, la señora Leonor, que ya falleció, a la Cecilia Morel. Yo creo que la gente las quiere mucho”, cerró la alcaldesa.

