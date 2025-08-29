¿Qué es y para qué sirve el innovador y millonario Data Center inaugurado en Quilicura?

La reciente apertura de una instalación en Quilicura vuelve a poner en el centro la importancia de estos recintos, que permiten almacenar y procesar la información que usamos a diario en internet.

Este jueves se inauguró en Quilicura un nuevo data center, una infraestructura que demandó una inversión millonaria y que se suma a la red de instalaciones de este tipo en el país. Su apertura refleja el crecimiento de un sector clave para el funcionamiento de la vida digital.

¿Qué es y para qué sirve un data center?

Un data center es, en términos simples, un espacio que reúne miles de servidores y computadores conectados en red, cuya función es procesar, guardar y distribuir información.

Cada vez que enviamos un mensaje por WhatsApp, vemos una serie en Netflix o realizamos una transferencia bancaria, esa acción pasa por instalaciones como estas. Son la base invisible que sostiene los servicios digitales que usamos a diario.

Estos recintos están diseñados para funcionar 24/7. Para eso cuentan con sistemas de respaldo energético, equipos de refrigeración que evitan el sobrecalentamiento de los servidores y estrictos protocolos de seguridad. Incluso unos minutos de interrupción pueden impactar en millones de usuarios alrededor del mundo.

La instalación en Quilicura forma parte de una tendencia en que Chile ha ganado protagonismo como destino para este tipo de proyectos, gracias a su conectividad internacional, estabilidad económica y ubicación estratégica.

Estas condiciones han impulsado millonarias inversiones de compañías tecnológicas, consolidando un sector que seguirá creciendo mientras aumente la demanda por servicios digitales.