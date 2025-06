¿Qué dijeron Jara y Kast sobre la participación de Boric en la cumbre BRICS+? Los presidenciables se suman al debate

El anuncio del mandatario sobre su participación en la cumbre del BRICS+ a inicios de julio ha generado debate, debido a los países que integran este grupo, entre ellos Irán, que actualmente enfrenta un conflicto con Israel.

La participación del Presidente Gabriel Boric en la cumbre del BRICS+ ha generado diversas reacciones. El encuentro se realizará los próximos 6 y 7 de julio en Brasil.

Ante el anuncio, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que la decisión del jefe de Estado de sumarse a la cumbre “pone en serio riesgo nuestra seguridad nacional y el posicionamiento internacional”.

“No podemos alinearnos con dictaduras como la de Cuba, que lleva más de 60 años oprimiendo a su pueblo, ni con regímenes como el de Irán, una república teocrática conocida por su respaldo al terrorismo internacional. Chile no debe prestarse para legitimar alianzas que socavan la democracia y ponen en duda nuestro compromiso con los derechos humanos”, sostuvo.

Por su parte, la precandidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH), Jeannette Jara, afirmó que el Presidente está tomando una decisión en el marco de sus facultades, y valoró que se exploren nuevas alianzas estratégicas en un escenario global complejo.

“Lo que está pasando en el mundo es algo que nos debe tener muy atentos, y hay que buscar dónde Chile pueda encontrar nuevos espacios y fortalezas. Uno de los caminos que el Presidente está recién explorando es el tema de los BRICS. No veo por qué no podría asistir, o por qué habría que cerrarse a un debate que ni siquiera se ha iniciado. Me interesa que Chile pueda tener buenas alianzas y creo que la geopolítica internacional, considerando el rol actual de Estados Unidos, hace que debamos mirar hacia otras potencias. Por eso me gustaría que Chile se apoyara o, más bien dicho, pudiera formar parte del BRICS”.

Cabe mencionar que el Ejecutivo fue invitado a esta reunión, al igual que otros países como Colombia, ya que Chile no es miembro del grupo BRICS.

¿Qué dijeron los diputados?

Desde el Congreso, la diputada del Partido Social Cristiano (PSC) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francesca Muñoz, manifestó que “lamentablemente se percibe que el Gobierno está importando un conflicto a nuestro país. Creo que estas señales son pésimas. Lo que esperan los chilenos es que el Presidente se preocupe de los problemas que enfrentan día a día: la seguridad, la salud y tantos otros. Entonces vemos que el Presidente, en el fondo, perdió el rumbo”.

En tanto, el diputado Diego Schalper, también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, complementó: “Le pido al Presidente que entienda que, en el mundo actual y con la situación geopolítica que enfrentamos, se le exige una responsabilidad especial. A mí, personalmente, no me gustaría que nos vinculen al barrio del BRICS. Prefiero que Chile se mantenga en una posición neutral, abierta al diálogo internacional con las distintas fuerzas”.

Su par en la comisión, el diputado Raúl Soto, subrayó: “Chile no necesariamente se va a hacer parte del BRICS, sino que el Presidente Boric asistirá en calidad de invitado, al igual como lo hizo en su momento la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, creo que hay que tomar decisiones con mucha prudencia, más aún cuando el mundo está escalando su confrontación bélica y comercial, con dos polos muy marcados”.