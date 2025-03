¿Qué dicen Desbordes, abogado de Hassler y fiscal Cooper sobre la filtración de chats?

El viernes 14 de marzo, un medio de comunicación dio a conocer una conversación entre la exalcaldesa de Santiago, y la diputada Cariola, en la que expresaban sus críticas al Presidente Boric y su opinión sobre su par del PC. ¿Qué se sabe sobre la filtración de estas conversaciones? Revisa la siguiente nota.

Miguel Schurmann, abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, se refirió a la filtración de conversaciones del celular de su representada con la diputada Karol Cariola.

Sobre las acciones judiciales a seguir en este caso, Schurmann planteó en 24 Horas que se presentará una querella contra quienes resulten responsables, la cual podría ser nominativa. En ese sentido, adelantó que se está evaluando si la querella será dirigida a Mario Desbordes o a quien haya “participado en la elaboración de la querella, donde queda de manifiesto que tuvo acceso a conversaciones privadas a las que no tenía derecho”.

En cuanto a Desbordes, en la entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime, afirmó que tenía acceso a la carpeta investigativa y agregó: “Ha surgido información que nos hace suponer, con sustento, que aquí podría haberse cometido un delito de tráfico de influencias. No solo podría, creemos que se cometió”.

Además, el abogado detalló: “Estamos analizando varios datos que están surgiendo ahora. Pero en lo medular, hay peticiones de gestiones para obtener patentes, permisos, etcétera, que deben realizarse en el municipio y que debieron haberse gestionado por los canales correspondientes”.

En relación con este punto, el representante de Hassler enfatizó la necesidad de hacer una línea de tiempo respecto a los acontecimientos, debido a que existen “sospechas fundadas de que Desbordes tuvo acceso” a las comunicaciones filtradas.

“El medio que publicó las comunicaciones tiene el derecho a reservar su fuente, así que probablemente no sabremos quién fue el que filtró la información. Lo que sí sabemos es quiénes tuvieron acceso a esas comunicaciones antes de tiempo, de manera individual. Y voy a ser literario para que quede claro: Doña Irací Hassler entrega su celular el 12 de mayo de 2023. Pasan casi un año y más de un año y medio, casi dos años. El 18 de diciembre, la PDI entrega el informe 487, que contiene una serie de comunicaciones privadas, algunas que tienen relevancia para la investigación Sierra Bella, otras que son relevantes para la investigación relacionada con los ciudadanos chinos, que fue la que motivó el allanamiento de la diputada Cariola. Y hay muchas otras comunicaciones que no tienen ningún tipo de relevancia penal ni investigativa, como la que fue publicada en La Tercera el día viernes en la noche”, describió.

“Luego de eso, el fiscal de la causa, el 12 de febrero, toma la decisión de declarar la reserva de todas aquellas comunicaciones que no tienen relevancia para el caso Sierra Bella. Entonces, se tarja el informe 487 y se le entrega a todos los intervinientes del caso Sierra Bella, entre los cuales se encuentra la municipalidad de Santiago”, agregó.

En ese sentido, afirmó que nadie había tenido acceso a esa información hasta que se presentó la querella contra Desbordes por el presunto delito de tráfico de influencias, en la cual se incluye específicamente una declaración que no estaba en ningún informe previo.

“Entiendo que Desbordes o la gente de la municipalidad podría haber accedido a la solicitud de allanamiento, que es reservada. Sin embargo, como circuló en los medios de comunicación, incluso podría haberlo tomado allí. Pero hay una comunicación que no estaba en ningún medio de prensa, que no estaba en el allanamiento, que no estaba en el informe 487 tarjado, que solo estaba en el informe 487 no tarjado. Ese es el mismo informe que tenía las comunicaciones entre la diputada Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, donde comentaban cuestiones relativas al gobierno, y son aquellas que fueron muy comentadas el día viernes”.

Al ser preguntado en el citado medio sobre los dichos de Desbordes en CNN Prime, donde sostuvo que “tenemos información que es pública. El fiscal Cooper nos dio acceso a la carpeta investigativa, la pedimos como municipio, parte involucrada. El fiscal, a su vez, por supuesto, nos está requiriendo información como parte del proceso investigativo”, Schurmann planteó: “Su querella da cuenta de información que va mucho más allá de lo que se encuentra en la carpeta de investigación del caso Sierra Bella (…) A lo que no tiene derecho, porque uno solo es interviniente en la causa penal una vez que presenta una querella criminal. Entonces, si le compartieron antecedentes antes de presentar la querella, eso es ilegal”.

“Luego, habría que saber qué tipo de antecedentes le compartieron. Lo que nosotros sabemos es que Desbordes tuvo acceso a una conversación a la que nadie más tenía acceso. Si llegó el informe completo 487 o solo una parte de él, lo desconocemos. Lo que está claro es que presentó la querella el día jueves, dio la entrevista el día viernes, y horas después se publicaron estas comunicaciones la noche del mismo viernes”, agregó.

En cuanto a las medidas a tomar, Schurmann explicó que se pedirá al tribunal que cite a una audiencia con el fin de resguardar la privacidad de su representada y que presentarán un reclamo a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

¿Qué dijo el fiscal Cooper?

En entrevista con CNN Prime, la periodista Mónica Rincón le preguntó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sobre las filtraciones de conversaciones y las acciones legales anunciadas por Irací Hassler. Le preguntó específicamente si había dado acceso a esos chats y, de ser así, por qué conducto y de qué manera. Sobre esta arista, Cooper argumentó:

“El 7 de marzo, si no me equivoco, yo le dirijo un requerimiento de información a la municipalidad de Santiago, donde solicito, en el caso del (ciudadano chino), una serie de antecedentes. La dirección jurídica de la Municipalidad de Santiago me responde al día siguiente, diciéndome: ‘Fiscal, para contestar íntegramente las consultas que usted nos está indicando, necesitamos mayores antecedentes’. Porque nosotros, como Municipalidad de Santiago, no tenemos ninguno de estos chats. Creo que ahí hace la diferencia, ya que yo reservé aquellos que eran privados, que son los que salieron a la luz el día sábado, y que contenían críticas políticas al Presidente de la República”.

En relación con los chats que han generado controversia, Cooper aclaró: “No se los pasé a Desbordes”.