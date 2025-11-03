Punta Peuco pasará a ser un penal común: ¿Qué dijeron los candidatos presidenciales?

El presidente Gabriel Boric informó que el penal pasará a ser un recinto "común". “Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", dijo.

Controversia provocó el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la toma de razón de la Contraloría General de la República para la modificación de Punta Peuco, que comenzará a recibir internos que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.

“Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”, señaló el mandatario.

Tras ello, surgieron las reacciones de los candidatos presidenciales.

Uno de quienes habló fue el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

“El presidente está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos”, dijo.

Además, afirmó que “no estamos dispuestos a tolerar que siga avanzando, más encima después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos desde la izquierda, en esta lógica. Son unos sinvergüenzas”.

Otro de quienes reaccionó fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseveró que el mandatario “está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado. Pero es tarde, el presidente abusó de la cadena nacional”.

En el otro lado de la vereda, Marco Enríquez-Ominami, quien fue enfático en señalar que mientras los reos que están en Punta Peuco, “no colaboren con la verdad”, no entreguen información y no pidan perdón, “corresponde que tengan el trato más severo desde el punto de vista penal”.

Así, dijo que le parece “bien que deje de ser un penal de privilegio”.

En esa misma línea, Jeannette Jara apuntó a que en un eventual Gobierno proyectan la construcción de cinco cárceles.

“las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio, así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que el penal, que alberga a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, pase a convertirse en un penal común, como siempre debió haber sido”