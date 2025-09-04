Puma atacó a niña de 11 años durante paseo familiar en Parque Pumalín en Chaitén
Por CNN Chile
04.09.2025 / 10:52
La menor de edad fue atendida rápidamente en un centro asistencial y resultó con lesiones menores.
Una niña de 11 años fue atacada por un puma en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins en Chaitén (Región de Los Lagos).
El hecho ocurrió el pasado lunes durante un paseo familiar, cuando la menor de edad se salió del sendero por donde caminaban sus padres.
Tras escuchar un grito de la niña, los adultos corrieron a verla y la llevaron hasta el Hospital de Chaitén, donde fue atendida por lesiones superficiales.
Desde el recinto asistencial confirmaron a Radio Sago que la menor fue atendida en el lugar y que resultó con heridas menores
Además, señalaron que este tipo de incidentes no son comunes, ya que los pumas prefieren evitar el contacto con humanos.
¿Qué hacer si me encuentro con un puma?
Conaf entregó recomendaciones en caso de visitar un sendero donde habiten estos felinos:
- Mantener la calma y no correr
- Permanecer firme y frente al animal, buscando el contacto visual
- Tomar a los niños para que no corran
- Nunca darle la espalda al puma y caminar despacio hacia atrás mirándolo a los ojos
- No sentarse ni agacharse
- No trepar a un árbol o roca
- No acercarse al animal, especialmente si se está alimentando o con crías
- Si se viaja en vehículo y se observa un puma, no es recomendable bajarse para seguirlo
- Intentar parecer de mayor tamaño, levantando los brazos y manteniéndose erguido
- Reportar al avistamiento a guardaparques o a autoridades competentes en fauna silvestre
- Si se encuentran en zonas urbanas, contactar al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) o a Carabineros