Puma atacó a niña de 11 años durante paseo familiar en Parque Pumalín en Chaitén

La menor de edad fue atendida rápidamente en un centro asistencial y resultó con lesiones menores.

Una niña de 11 años fue atacada por un puma en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins en Chaitén (Región de Los Lagos).

El hecho ocurrió el pasado lunes durante un paseo familiar, cuando la menor de edad se salió del sendero por donde caminaban sus padres.

Tras escuchar un grito de la niña, los adultos corrieron a verla y la llevaron hasta el Hospital de Chaitén, donde fue atendida por lesiones superficiales.

Desde el recinto asistencial confirmaron a Radio Sago que la menor fue atendida en el lugar y que resultó con heridas menores

Además, señalaron que este tipo de incidentes no son comunes, ya que los pumas prefieren evitar el contacto con humanos.

¿Qué hacer si me encuentro con un puma?

Conaf entregó recomendaciones en caso de visitar un sendero donde habiten estos felinos: