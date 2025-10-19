Pulso Ciudadano: Jeannette Jara lidera la primera vuelta, pero perdería contra José Antonio Kast y Evelyn Matthei en segunda

Para este sondeo se efectuaron 1.226 entrevistas, las que fueron realizadas entre el 15 y 17 de octubre.

Este sábado, se revelaron los resultados de una nueva encuesta Pulso Ciudadano, en la que Jeannette Jara sigue liderando en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Para este sondeo se efectuaron 1.226 entrevistas, las que fueron realizadas entre el 15 y 17 de octubre a través de un panel online representativo a nivel nacional.

Jara sigue liderando en primera vuelta

En la encuesta, Jara, la candidata del oficialismo y la DC, lideró la encuesta con el 25,4% de respaldo, subiendo 1,5% en comparación con la edición de principios de mes.

Luego se ubicó Kast, abanderado del Partido Republicano, con el 18,7% (+0,9 puntos), siendo seguido por Matthei, carta de Chile Vamos, quien llegó al 12,6%, con un alza de 0,9 puntos.

Más atrás se instalaron Franco Parisi (PDG) con 10,4% (-1,4), Johannes Kaiser (PNL) con 8,9% (-1,2), Marco Enríquez-Ominami con 3% (+1,6), Harold Mayne-Nicholls con 2,1% (-0,7) y Eduardo Artés con 0,6% (-0,1).

El panorama en segunda vuelta

Aunque Jeannette Jara se mantiene como la favorita en primera vuelta, los sondeos indican que no lograría imponerse ni a José Antonio Kast ni a Evelyn Matthei en un eventual balotaje.

En un enfrentamiento con Kast, la exministra alcanzaría un 34% de apoyo, mientras que el líder republicano obtendría un 42%. En tanto, un 23,9% manifestó que no sabe, anulará o no votará.

Si el escenario fuera con Matthei, la exalcaldesa de Providencia se impondría con un 42,5%, frente al 32,2% de Jara. El 14,8% votaría blanco o nulo, el 7,7% aseguró no saber y el 2,8% indicó que no votaría.