Puerto de San Antonio: Incautan exportación sospechosa con más de 335 mil monedas chilenas, de colección y billetes argentinos

El monto total decomisado llega a US$ 11.563, lo que superó el umbral de US$ 10.000 establecido en la normativa chilena. Además, el exportador de los productos no realizó la declaración respectiva ante la Aduana Regional.

La Aduana Regional de San Antonio logró la incautación de 312.748 unidades de monedas chilenas y billetes argentinos nuevos y 22.792 monedas de colección en el Puerto de San Antonio.

La acción ocurrió durante un procedimiento en el cual fiscalizadores dieron cuenta de inconsistencias en la documentación presentada por una empresa.

Al realizar una revisión física a diferentes cargas, hallaron decenas de cajas que contenían el dinero, el cual no había sido declarado y que estaba siendo enviado a Alemania.

Debido a ello, los funcionarios inspeccionaron en detalle todo el cargamento, además de los documentos y antecedentes, “percatándose que no se habían llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas”.

Al detectar la situación, Aduanas pidió al exportador más información sobre el origen de las monedas; sin embargo, el sujeto “no pudo acreditar el origen de las mercancías”, por lo que la mercancía fue incautada “bajo los delitos de contrabando y de contrabando de dinero, de acuerdo a la Ordenanza de Aduanas”.

Incautación en el Puerto de San Antonio

La Aduana Regional de San Antonio detalló que se encontraron tres cajas de cartón con 22.792 monedas chilenas de 2, 5, 10 y 20 centésimas y 1 centavo, junto a 40 revistas con monedas y billetes de colección de diversos países.

Los productos fueron valorizados en US$ 52.238.

Adicionalmente, se detectaron 90 cajas con monedas chilenas nuevas y de circulación vigente de 10, 50, 100 y 500 pesos, valorizadas en US$ 9.535.

También se hallaron cinco cajas con billetes nuevos argentinos de 20 y 50 pesos, de circulación vigente, que fueron valorizados en US$ 2.027.

Desde la institución explicaron que en este caso el incumplimiento se da porque “el monto del dinero no declarado (US$ 11.563 en total) superó el umbral de US$ 10.000 establecido en el artículo 4° de la Ley N° 19.913 de Lavado de Activos, y no se realizó la Declaración de Porte y Transporte de Efectivo ante la Aduana”.

Los antecedentes del caso fueron entregados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Además, tras recibir la información respectiva, la Fiscalía instruyó que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de San Antonio “apoye el conteo y traslado de las divisas y ejecute las pesquisas para determinar las circunstancias de esta exportación sospechosa“.

Mientras que el equipo jurídico de la Aduana Regional presentó una querella por contrabando de mercancías y contrabando de dinero.

“Estamos frente a una situación inusual sobre por qué se envía dinero en contenedores y eso es parte de la investigación que el Ministerio Público debe realizar y nosotros vamos a aportar todos los antecedentes que tenemos, pero cabe resaltar que no es una situación normal de exportación”, señaló la jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay.