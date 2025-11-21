País policial

Pudahuel: Operativo de la PDI termina con $1.500 millones en cigarrillos de contrabando incautados y cuatro detenidos

Por CNN Chile

21.11.2025 / 09:17

Al notar la presencia policial, los involucrados intentaron huir en distintas direcciones, momento en que uno de ellos habría intentado atropellar a un detective para evitar su detención.

La noche de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) logró incautar más de $1.500 millones en cigarrillos de contrabando en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, durante un operativo.

El procedimiento comenzó cerca de las 21:30 horas, cuando detectives detectaron el movimiento de vehículos en una bodega usada para almacenar las especies, encontrando en flagrancia la transacción de cigarrillos.

Al notar la presencia policial, los involucrados intentaron huir en distintas direcciones. En ese instante, uno de ellos habría intentado atropellar a un detective para evitar su detención, lo que llevó a los funcionarios a usar sus armas de servicio, según testigos.

Uno de los camiones fue retenido en el lugar, mientras que el otro se dio a la fuga, pero fue alcanzado tras una breve persecución. El operativo terminó con cuatro detenidos, ambos vehículos recuperados y la bodega incautada como parte de la investigación.

En total, se encontraron más de $1.500 millones en cigarrillos de contrabando.

