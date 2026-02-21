PS condena sanción de EE.UU. contra funcionarios de Gobierno y llama a los partidos a pronunciarse por este “agravio” a Chile

El Partido Socialista emitió una declaración tras la sanción impuesta por la administración de Donald Trump contra tres altos funcionarios del Gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El Partido Socialista (PS) se refirió a la sanción impuesta por Estados Unidos contra funcionarios del Gobierno, luego de que la administración de Donald Trump rechazara el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

“El PS condena la sanción del Departamento de Estado de EE.UU. contra tres altas autoridades nacionales, incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, consistente en la denegación de visados de ingreso a territorio estadounidense”, consignó la colectividad en su declaración.

En ese contexto, remarcó que esta “decisión unilateral es grave, afecta la sólida relación bilateral que Chile ha construido con EE.UU. bajo diversos gobiernos y no existe precedente al respecto en democracia”.

Además, subrayó que la iniciativa del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se funda en el marco del derecho internacional, “en consonancia con el principio de neutralidad tecnológica y de acuerdo con los intereses nacionales”.

Respecto de la coyuntura internacional, enfatizó: “Frente a la pugna hegemónica entre EE.UU. y China, nuestro país debe, a través de un enfoque de autonomía inteligente, promover las mejores relaciones con ambos socios, teniendo como eje el respeto mutuo y la prioridad de salvaguardar nuestros intereses nacionales”.

Finalmente, el PS aseveró que Chile tiene el derecho legítimo y soberano en la conducción de sus relaciones internacionales y, en cuanto al argumento de que el Ejecutivo “vulnera la seguridad regional”, manifestó que “nuestro partido lo rechaza terminantemente”.

En paralelo, anticipó que esta sanción podría servir como advertencia para que el futuro Gobierno no siga adelante con esta apuesta de conectividad. Por tanto, instó a todos los partidos políticos a pronunciarse sobre este “agravio” contra Chile.