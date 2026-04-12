Proyecto de la Universidad de Chile instaló la primera red de sensores sísmicos en la isla Robinson Crusoe

La iniciativa del Departamento de Geofísica busca "detectar ruido sísmico para conocer cómo han cambiado geomorfológicamente ciertas zonas de Robinson Crusoe y analizar qué variaciones presentan las velocidades de las ondas sísmicas locales y las de sismos de origen lejano, pero registrados en la isla".

Un proyecto del Departamento de Geofísica (DGF) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile instaló una red de cinco sensores sísmicos en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández.

La iniciativa, denominada “Cadenas: Montañas bajo el mar, señales sobre la tierra”, es integrada por Valentina Reyes-Wagner, Sergio León Ríos y Andrei Maksymowicz.

Esta red de sismómetros es parte de una “red temporal que registrará datos de la estructura interna de la isla volcánica y de la cadena de montes submarinos, conocida como dorsal de Juan Fernández, de la cual forma parte, en conjunto con la estación sismológica del Centro Sismológico Nacional (CSN) presente en la zona”.

El director del proyecto y académico del DGF, Andrei Maksymowicz, comentó que el objetivo es “detectar ruido sísmico para conocer cómo han cambiado geomorfológicamente ciertas zonas de Robinson Crusoe y analizar qué variaciones presentan las velocidades de las ondas sísmicas locales y las de sismos de origen lejano, pero registrados en la isla”.

El profesor destacó el apoyo de la Armada de Chile, que prestó su buque “Aquiles” para navegar hasta la isla con los equipos, y también de la Conaf para el traslado e instalación de los sismómetros.

Por su parte, el investigador adjunto de la iniciativa, Sergio León Ríos, comentó que los datos que obtendrán entregarán las primeras imágenes del subsuelo de la isla procesadas con técnicas modernas y muy buena resolución, lo que sería un “gran hito”.

“Podría decirse que tomaremos una primera foto en la isla Robinson Crusoe, donde, desde el punto de vista de la escala de tiempo, la placa es mucho más joven. Luego, haremos una segunda foto de la fase en la cual la placa sigue avanzando y se acerca al continente. Esto es lo que se conoce como el outer rise“, detalló León.

Y añadió que se aplicarán “técnicas sismológicas para tomar una tercera foto de lo que ocurre cuando la placa de Nazca se introduce o subducta bajo la placa Sudamericana, que es la etapa en la cual se generan los grandes terremotos”.