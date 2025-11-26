Proyecto que busca eliminar multas por circular sin TAG recibe críticas desde las concesionarias

La iniciativa "afecta gravemente las condiciones" en que se han desarrollado los proyectos público-privados, dijeron desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública frente al proyecto que avanzó a la comisión de Obras Públicas de la Cámara.

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas.

Y si bien entre conductores las opiniones son más favorables por una iniciativa como esta, acusando incluso usura contra las autopistas, expertos han expresado sus preocupaciones sobre la materia.

Con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones la iniciativa volvió ahora a la Comisión de Obras Públicas.

Según el diputado Jaime Mulet (FRVS), el proyecto no busca eliminar ni las concesiones ni el pago de peajes o televías, sino “eliminar uno de los sitemas que tienen las autopistas para cobrar, que es una multa, por cada día que tú circules sin TAG o con el TAG malo, y que hacen que esas multas se transformen en impagables”.

Actualmente, la ley de tránsito establece que en los caminos públicos en que operan un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo habilitado. En caso de incumplirse, la sanción es de una Unidad Tributaria Mensual, casi $70 mil.

El proyecto hoy en discusión mantendría dicho artículo pero eliminando la multa.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a esta iniciativa: “No nos gusta el proyecto tal cual está hoy. Sin embargo, entendemos que tenemos que compatibilizar adecuadamente lo que es el pago del uso de las rutas concesionadas, compatibilizar eso con los mecanismos de cobro, que es la multa que se cursa cuando las personas circulan sin TAG. Vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a una solución justa para todos”.

Los comentarios más críticos llegaron desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, que agrupa a las empresas titulares de contratos licitados. El gremio advirtió sobre las repercusiones que un proyecto como este puede tener, señalando “afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público-privada, más allá de las concesiones viales”, dijo Gloria Hutt, presidenta de COPSA.

“La estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema. Esta moción deteriora no solo los proyectos actuales, sino el potencial de proyectos futuros”, agregó Hutt.

Ahora será en la Comisión de Obras Públicas y Transporte donde deberán revisarse las indicaciones que se hicieron al proyecto.