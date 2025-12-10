Proyecto que permite el uso de elementos reciclables en recintos comerciales quedó listo para ser despachado a ley

La iniciativa pasará a la Cámara Baja, que remitirá el texto al presidente Boric para que sea promulgada.

Listo para ser despachado desde el Congreso quedó el proyecto que permite el uso de elementos reciclables en recintos comerciales.

La iniciativa fue respaldada por la Sala del Senado, que aprobó por unanimidad el texto que “busca hacerse cargo de una problemática inadvertida al momento de tramitar la ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas”.

Ahora, basta que la Cámara de Diputadas y Diputados la remita al presidente Gabriel Boric para ser promulgada.

En la instancia, la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, explicó que el proyecto entrega mayor certeza jurídica en relación con el tratamiento de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables.

En concreto, el objetivo es exceptuarlos de la prohibición establecida en el artículo 3 de la normativa, que establece la no entrega de productos de un solo uso para consumir al interior de establecimientos comerciales.

Cabe recordar que el artículo 3 de la ley 21.368 prohíbe la entrega de productos de un solo uso en los mencionados establecimientos, cualquiera sea el material del que estén compuestos.

De esa manera, lo que se buscó en la discusión parlamentaria es que los productos de un solo uso que sean biodegradables puedan ser usados en recintos de expendio de alimentos.