Presentan proyecto para disminuir la edad de jubilación de personas con síndrome de Down

La iniciativa propone que los trabajadores con síndrome de Down se jubilen a los 45 años, considerando que su expectativa de vida en promedio es de 60 años. “Es de toda lógica avanzar con esta propuesta, y por eso esperamos que el Gobierno la pueda patrocinar y otorgar suma urgencia, porque son muchas las personas que están esperando una solución en esa línea”, dijo la diputada Marlene Pérez.

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, presentó un proyecto de ley que busca disminuir a 45 años la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down.

La iniciativa propone hacer esta disminución, considerando que su expectativa de vida es, en promedio, de 60 años, de tal manera que no se justifica que puedan pensionarse a los 60 o 65 años, como lo establece la actual legislación.

Si bien la parlamentaria valoró las distintas políticas que se han implementado con el objetivo de promover la inclusión de las personas con síndrome de Down y su pleno desarrollo en la sociedad, Pérez indicó que aún existe una serie de brechas por resolver en el país. Incluso, indicó que las personas con síndrome de Down se ven impedidos no solo de acceder a una pensión acorde a sus cotizaciones, sino que también a otros beneficios que otorga el Estado a quienes están jubilados.

En esta línea, la diputada aseguró que existiría una suerte de “discriminación” a la que se verían afectadas todas estas personas, sobre todo considerando que de acuerdo a la información oficial, Chile es el país de Latinoamérica donde nacen más niños con síndrome de Down, con una tasa de 2,5 por cada mil nacimientos, mientras que a nivel continental la cantidad se reduce a apenas 1,4.

Pide que el Gobierno le dé suma urgencia al proyecto

La diputada Pérez valoró que durante la sesión de este jueves pasado se revirtió la decisión inicial de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, que había declarado inadmisible el proyecto. Además, destacó que diputados de otros sectores, como del Frente Amplio y Partido Republicano (PLR), también se mostraran a favor de rebajar la edad de jubilación a los 45 años.

“Es de toda lógica avanzar con esta propuesta, y por eso esperamos que el Gobierno la pueda patrocinar y otorgar suma urgencia, porque son muchas las personas con síndrome de Down que están esperando una solución en esa línea. Sabemos que durante el último tiempo se han hecho muchos esfuerzos para alcanzar su anhelada inclusión social, pero como país estamos al debe en este asunto”, sentenció la parlamentaria.