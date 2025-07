Pasa el Senado proyecto que busca sancionar a excursionistas “imprudentes” que generen operativos de rescate

La iniciativa busca "evitar conductas negligentes y evitar que se expongan a peligro, incluso con resultado de muerte".

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 120 votos a favor y cinco abstenciones el proyecto que busca sancionar a la “imprudencia de excursionistas que generen operaciones de rescate”. Ahora, fue derivada al Senado para el segundo trámite constitucional.

En detalle, la iniciativa establece sanciones a “conductas constitutivas de imprudencia temeraria por parte de excursionistas, senderistas, montañistas o grupos de estos”, y que dichas acciones deriven en intervenciones de equipos de búsqueda, rescate o salvamento.

Esta imprudencia incluye conductas como no cumplir con protocolos de registro de acceso a un recinto; no contar con equipamiento, vestimenta o calzado adecuado; no portar agua, alimentación ni medios de comunicación.

También incluye hacer excursiones durante la noche, en condiciones donde haya baja visibilidad o de adversidad climática.

De ese modo, el proyecto señala que los excursionistas deberán “dar aviso a la administración del lugar o persona responsable cuando se realicen actividades de este tipo en zonas agrestes. O, en su defecto, a Carabineros de Chile o la municipalidad correspondiente”.

Y que si personal policial, de Bomberos, el Cuerpo de Socorro Andino u otra entidad realizan labores de rescate en lugares agrestes, deberán denunciar el hecho ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, el cual podría aplicar multas de hasta 10 UTM, que irían en beneficio a los organismos que fueron parte de la búsqueda.

En el caso de que las personas acrediten que dieron aviso, quedarían exentas de la sanción.

¿Cómo se determinará la multa? El texto señala que se tendrá en cuenta la “preparación del excursionista y si hubo imprudencia temeraria. En caso de menores, la multa será responsabilidad de sus padres o adultos a cargo”.

Los parlamentarios señalaron que con el proyecto se busca “evitar conductas negligentes y evitar que se expongan a peligro, incluso con resultado de muerte”.

Mientras que las multas son una “señal clara para que las personas se hagan responsables de sus actos. Esto en consideración al despliegue y trabajo que deben realizar las instituciones mencionadas. Por ende, se busca educar y que las multas sean en beneficio de las organizaciones de búsqueda”.