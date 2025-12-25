Proyectan flujo de más de 1 millón de pasajeros para vuelos nacionales e internacionales entre Navidad y Año Nuevo

Se prevé que los días de mayor movimiento sean el 29 y 30 de diciembre.

Los Ministerios de Obras Públicas y Relaciones Exteriores junto al Aeropuerto de Santiago proyectan un flujo de más de 1,1 millones de pasajeros para vuelos nacionales e internacionales entre Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo a datos de la concesionaria, a partir de información entregada por las aerolíneas, “de los 1.118.695 viajeros, 568.954 (51%) optarán por vuelos nacionales y otros 549.741 (49%) por internacionales”.

Se proyecta que “los días de mayor movimiento se concentrarán el 23 de diciembre (78.534), por los viajes de Navidad, y los días 29 de diciembre (78.940) y 30 de diciembre (78.756), previo al Año Nuevo”.

Debido a este aumento de pasajeros, el ministro (s) del MOP, Danilo Núñez, junto a la subsecretaria de RR. EE., Gloria de la Fuente, y el subgerente de Comunicaciones, Manuel Valencia, junto a representantes de servicios públicos que operan en el aeropuerto como DGAC, SAG, Aduana, PDI y Carabineros, lanzaron un plan informativo y de refuerzo de capacidades, para asegurar que los viajes se lleven a cabo en forma expedita y sin contratiempos.

“Lo importante es que este sea un buen momento para los pasajeros y sus familias, y que no se convierta en un mal rato. Por eso la importancia de tomar en cuenta estas recomendaciones, sobre todo en aquellos días en que se estiman serán de alta demanda, como mañana martes 23, y lunes 29 y martes 30 de diciembre, que son las fechas previas a Navidad y Año Nuevo, respectivamente, y donde el estimado de pasajeros que circularán por ambos terminales aéreos ronda en promedio los 78 mil”, señaló Núñez.

Por su parte, de la Fuente comentó: “Nuestros consulados son la cara principal del Estado del exterior y van a estar siempre disponibles para poder atender emergencias consulares. Lo más habitual en esta época es que se pierda, por ejemplo, un documento de identidad, tanto un pasaporte como el carnet de identidad. Tenemos la posibilidad de entregar un documento de emergencia para que las personas puedan hacer su viaje de manera tranquila y segura”.

Fin de año: ¿A qué lugares viajarán los chilenos?

Entre los destinos más demandados durante este período se encuentran:

Destinos nacionales

Calama: 88.031 pasajeros

Antofagasta: 81.547

Puerto Montt: 64.547

Concepción: 58.763

Iquique: 49.093

Destinos internacionales