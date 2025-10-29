Revelan que Municipalidad de Providencia tiene más de $3.300 millones en deudas que no ha cobrado

Se trata de al menos 9 causas judiciales por prescripción de deudas asociadas a patentes comerciales.

Una situación relacionada con la Municipalidad de Providencia se dio a conocer en las últimas horas, y que afectaría a la actual administración del alcalde Jaime Bellolio (UDI), pero también la de sus antecesores, Evelyn Matthei (UDI), Josefa Errázuriz (Ind) y Cristián Labbé (UDI).

Según lo revelado por Radio Biobío, la entidad habría dejado de cobrar deudas por más de $3.300 millones. De este total, muchas acreencias ya estarían prescritas, dado que no existió actividad de cobro durante tres años.

Estos corresponderían a montos gestionados durante la última década en las arcas municipales. En este ámbito, se reveló que habría al menos nueve causas judiciales civiles por el no cobro de patentes comerciales.

El citado medio señala que estas deudas prescritas, que existen desde 2007, superarían los $3.300 millones de pesos.

Uno de los casos corresponde a Equans Services Chile Spa, quienes judicializaron el caso en octubre de 2023 en el que pedían la prescripción de las acciones de cobro, en una multa que tenía un valor de $2.307.173.894.

Desde Providencia, señalaron que “la gestión de los contribuyentes es una función esencial en la gestión financiera municipal, orientada a asegurar la percepción oportuna de los ingresos establecidos en el Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales. Su propósito es fortalecer la recaudación, promover el cumplimiento voluntario y garantizar la sostenibilidad presupuestaria de la comuna”.

“En este marco, la Municipalidad ha impulsado acciones de regularización y control destinadas a mejorar los procesos de cobro, depuración de registros y fiscalización, reafirmando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la equidad tributaria”, añadieron.