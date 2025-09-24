Providencia: Hombre muere tras quemarse a lo bonzo en pleno Parque Bustamante

Desde Carabineros señalaron que en el sitio no se encontraron consignas que relacionen lo ocurrido a alguna manifestación o protesta.

Este miércoles, un hombre murió tras quemarse a lo bonzo en pleno Parque Bustamante, en la comuna de Providencia.

Lo que se sabe del hombre que se quemó a lo bonzo

El hecho ocurrió cerca de las 00:50 horas en la esquina de General Bustamante con Rancagua, según detallaron desde Carabineros.

Funcionarios de la municipalidad fueron quienes dieron aviso de que un hombre se había quemado a lo bonzo en dicha zona del parque.

El teniente Christopher San Martín, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, sostuvo que las grabaciones muestran cómo el sujeto “se habría rociado líquido acelerante con un bidón y se habría encendido fuego a sí mismo. Se logra ver, de igual forma, que personas tratan de asistirlo, no logrando su cometido”.

De acuerdo con la información preliminar, no habría participación de terceras personas. El oficial San Martín detalló que, además, en el sitio del suceso “solo había objetos personales de la persona, sin haber presencia de consignas” que relacionen lo ocurrido a alguna manifestación o protesta.