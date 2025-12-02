Propietarios del terreno acusan falta de información sobre el proceso de desalojo de la megatoma en San Antonio

El abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira‑Fonfach, planteó en una declaración pública que “no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso de desalojo”, que debería concretarse este jueves 4 de diciembre, según el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El jueves 4 de diciembre se cumple el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo de la denominada megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela. Sin embargo, los dueños del terreno han manifestado que no han recibido información sobre los detalles del procedimiento.

El abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira-Fonfach, a través de una declaración pública remarcó que “no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso de desalojo, que es de exclusiva responsabilidad del Estado”.

Asimismo, en el documento publicado por Emol, el jurista señaló: “Ninguna de las autoridades a cargo se ha contactado con los propietarios, a pesar de los numerosos intentos que han realizado para obtener información del inicio del proceso de desalojo, según lo dictaminado por la Corte”.

En esa línea, planteó que, una vez más, el Estado abandona a los propietarios en la incertidumbre. A lo largo de estos años, los dueños han tenido la voluntad de concurrir a las reuniones convocadas por el Gobierno.

Finalmente, respecto al proceso de desocupación, sostuvo que hace un mes hubo una instancia con la Delegación Presidencial de Valparaíso para conocer el plan de desalojo. En esa oportunidad, se les solicitó a los propietarios contratar una empresa para cerrar el terreno a medida que se fuera desalojando.

“Se realizó esa contratación y la empresa está lista para iniciar el cercado a partir del 4 de diciembre, con maquinarias y personal preparado para trabajar. Esto implica altos costos que los propietarios deberán cubrir en vano si el trabajo no se programa en tiempo y forma, dada la logística asociada”, concluyó.