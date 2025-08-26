Pronóstico para este miércoles: Lluvias en Magallanes y vientos de hasta 80 km/h en Punta Arenas

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones se concentrarán en Torres del Paine, mientras que en Punta Arenas se esperan ráfagas de viento entre 60 y 80 km/h. En Santiago, en tanto, se prevé una jornada soleada.

La Dirección Meteorológica de Chile entregó su pronóstico para este miércoles 27 de agosto, en el que se anticipan precipitaciones y vientos fuertes en la zona sur del país.

Lluvias en Torres del Paine

Según el informe, en la región de Magallanes, específicamente en Torres del Paine, se registrarían chubascos débiles durante la madrugada y en la mañana.

Ráfagas de viento en Punta Arenas

En Punta Arenas, en tanto, no se esperan lluvias, pero sí se pronostican vientos que alcanzarían entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que podría afectar el normal desplazamiento en la ciudad.

¿Qué pasará en Santiago?

En la capital, la jornada estará despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 21°C de máxima. Además, no se registran precipitaciones en el pronóstico para los próximos días en la Región Metropolitana.

De esta forma, el fenómeno climático de este miércoles se concentrará exclusivamente en el extremo sur, mientras el resto del país mantendrá condiciones estables.