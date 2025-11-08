Pronostican tormentas eléctricas y fuerte rachas de vientos: DMC emite aviso en cuatro regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso meteorológico para cuatro regiones del país.

La inestabilidad atmosférica afectará a parte del sur del país entre la mañana del sábado 8 de noviembre, hasta la noche del lunes 10 de noviembre.

¿Qué regiones se verán afectadas por la tormentas eléctricas y fuertes rachas de vientos?

En concreto, la región de La Araucanía, de Los Ríos y Los Lagos se verán afectadas por este fenómeno, entre sábado 8 y lunes 10 de noviembre, en el sector litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Por su parte, la región de Aysén registrará tormentas y rachas de vientos solo durante este sábado 8 de noviembre.