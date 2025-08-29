País clima

Pronostican tormentas eléctricas para el norte del país: ¿Cuándo será el fenómeno y qué regiones afectará?

Por CNN Chile

29.08.2025 / 14:25

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que el fenómeno se debe a una baja segregada.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas en dos regiones del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de probables tormentas eléctricas, con precipitaciones aisladas, que golpearán parte de la zona norte debido a una baja segregada.

¿Para cuándo se esperan las tormentas eléctricas?

  • Las tormentas eléctricas están pronosticadas desde la tarde del sábado 30 de agosto hasta la noche de ese mismo día.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Atacama (Precordillera, Cordillera).
  • Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Negocios Fiestas Patrias 2025: ¿Cómo será el aguinaldo dieciochero?
Justicia ordena investigar si reunión del fiscal nacional con Chadwick y Hermosilla se ajustó a la ley de Lobby
Buenas noticias para la capital: 2025 se convirtió en el tercer año con mejor calidad de aire en la Región Metropolitana
Desempleo en 8,7%: Oposición alerta por situación de mujeres en Atacama y advierte caída de empleos en Los Lagos
Pronostican tormentas eléctricas para el norte del país: ¿Cuándo será el fenómeno y qué regiones afectará?
Cortes de calle por el Medio Maratón de Santiago de este 31 de agosto: Revisa los detalles