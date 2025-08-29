Pronostican tormentas eléctricas para el norte del país: ¿Cuándo será el fenómeno y qué regiones afectará?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que el fenómeno se debe a una baja segregada.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por tormentas eléctricas en dos regiones del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de probables tormentas eléctricas, con precipitaciones aisladas, que golpearán parte de la zona norte debido a una baja segregada.

¿Para cuándo se esperan las tormentas eléctricas?

Las tormentas eléctricas están pronosticadas desde la tarde del sábado 30 de agosto hasta la noche de ese mismo día.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Atacama (Precordillera, Cordillera).

Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?