Pronostican tormentas eléctricas para el norte del país: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno y qué regiones afectará?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que el fenómeno está asociado a chubascos aislados.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte del país.

El organismo explicó que el fenómeno ocurrirá desde la tarde del miércoles 31 de diciembre hasta la noche del jueves 1 de enero del 2026, estando asociado además a chubascos aislados.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Arica y Parinacota (Cordillera)

Región de Tarapacá (Cordillera)

DMC explica qué es un aviso meteorológico