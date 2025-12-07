Pronostican drástico cambio en el tiempo de Santiago para este lunes

Se pronostica un importante cambio en el tiempo de Santiago para el feriado del lunes 8 de diciembre.

La presencia de una baja segregada en la zona central de Chile quebró por dos días las altas temperaturas que se venían registrando en gran parte del país.

El fenómeno, que trajo cielo nubosos, chubascos y un descenso de las máximas durante este sábado y domingo 7 en la capital, abandonará el centro de Chile para dar paso a la llegada de una dorsal cálida en altura, la que favorecerá un drástico aumento en las temperaturas de la cuenca de Santiago.

¿Cuál será la máxima en Santiago este lunes 8 de diciembre?

Según indica Meteored, el modelo norteamericano GFS señala que el intenso calor será nuevamente protagonista en la capital, con máximas que podrían superar los 35°C en algunos sectores de la Región Metropolita.

Específicamente, para las comunas de Colina y Lampa se proyectan 34°C, mientras que en Quinta Normal los termómetros podrían registrar hasta 33°C. Por su parte, para San José de Maipo se pronostican 27°C.