VIDEO RELACIONADO – Joven aprovechó su premio arrasando con la sección de alcohol (07:56)

Este miércoles el ministro de Minería, Baldo Prokurica, descartó tajantemente la posibilidad de privatizar Codelco, idea que había nacido de la bancada de diputados de la UDI como forma enfrentar la crisis económica originada por el coronavirus.

Lee también: Joaquín Lavín sobre cambio de gabinete: “Marca la unidad en Chile Vamos”

“Quiero decir que en forma enfática que esta (propuesta) no forma parte del programa de gobierno del presidente Piñera”, dijo el secretario de Estado.

Luego, añadió: “Nunca el presidente me ha planteado este tema y, aún en las circunstancias extraordinarias por necesidades que ha generado la pandemia, tampoco he recibido de este tema ningún cambio respecto del proyecto original del gobierno”.

Lee también: Iván Moreira: “Dejé de ser incondicional a Pinochet”

Anteriormente, la propuesta de la UDI había provocado el rechazo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que incluso amenazó con paralizar sus actividades si se llevaba adelante este proyecto.

A su vez, el diputado de la UDI, Issa Kort, también había reprobado la idea: “Me enteré, por la prensa, que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta NO me representa en lo más mínimo y no la apoyaré”.