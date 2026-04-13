Programa de Arborización Urbana 2026: Se entregarán 18 mil plantas a los 52 municipios de la Región Metropolitana

14 mil de los ejemplares corresponden a especies nativas como quillay, maitén y algarrobo, que fueron "seleccionadas por su alta resistencia hídrica".

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región Metropolitana terminó su gira de lanzamiento del Programa de Arborización Urbana (PAU) 2026.

La iniciativa busca transformar el paisaje urbano y mejorar la salud de las comunidades, y tuvo una serie de encuentros en Puente Alto, Colina y Melipilla, donde las autoridades “presentaron las bases técnicas para la entrega de 18.000 plantas destinadas a los 52 municipios de la capital”.

El PAU busca “mitigar las temperaturas extremas en las zonas más vulnerables” con énfasis en la equidad territorial, señaló la Conaf.

De los 18 mil ejemplares disponibles, 14 mil corresponden a especies nativas como quillay, maitén y algarrobo, que fueron “seleccionadas por su alta resistencia hídrica”. Las 4 mil restantes son especies exóticas.

El director regional de Conaf RM, Mario Pinto, comentó que la convocatoria va más allá de la forestación, ya que también apunta a la calidad de vida: “Estamos convocando a los 52 municipios para que postulen a este programa, que tiene un enfoque social. Buscamos mejorar plazas y parques, pero fundamentalmente mitigar las islas de calor que afectan a nuestros vecinos”.

“Queremos que cada municipio postule con proyectos que lleguen de forma directa a la comunidad”, agregó.

Mientras que el seremi de Agricultura RM, Fernando Rencoret, enfatizó la relevancia de la colaboración a nivel institucional y recordó que desde el inicio del programa se han entregado alrededor de 150 mil plantas.

En esa línea, invitó a las municipalidades a postular “para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

“Como Ministerio, no solo pensamos en el mundo rural, sino en cómo mejorar la vida en la ciudad, arreglando plazas y bandejones. Sin los municipios, que son quienes plantan y cuidan, estos 1.640 proyectos históricos no serían realidad“, dijo Rencoret.