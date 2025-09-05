Productos falsificados en la mira del Sernac: ¿Cómo reconocer si lo que compré es auténtico?

El organismo informó que entre 2024 y en lo que va del 2025, recibió cerca de 900 reclamos de consumidores que dicen que adquirieron productos falsificados, incluso en grandes tiendas del retail.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) monitorea constantemente distintos mercados con el objetivo de velar por los derechos de consumidores y consumidoras.

Específicamente, los productos falsificados han estado bajo la lupa del organismo debido a los riesgos que implican estas prácticas para las personas. Si bien este tipo de productos tienen precios más bajos que los originales, los clientes pueden exponerse a perjuicios económicos y a riesgos en la salud, además de pérdidas del derecho del consumidor, por ejemplo.

Entre 2024 y en lo que va del 2025, el ente fiscalizador ha recibido cerca de 900 reclamos de consumidores que acusan que adquirieron productos falsificados, incluso en grandes tiendas del retail.

¿Cómo reconocer un producto falsificado? El Sernac señaló que los productos falsificados se encuentran mayoritariamente en el comercio informal.

Por ello, es importante realizar una inspección visual y de calidad, revisando la calidad de la etiqueta y el envase. Los falsificados usualmente tienen acabados de menor calidad.

En lo posible, verificar que el producto, el envase o etiquetas coincidan. “Si los formatos son inusuales o no hay publicidad oficial de esos productos, es una señal de alerta“.

Casos de productos falsificados en Chile

El Servicio informó que ha recibido alertas sobre falsificaciones de productos de uso cotidiano. Entre ellas se encuentran:

En octubre de 2024, la Asociación Gremial de Aseo y Desinfección de Chile presentó una denuncia ante la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI por la “detección de productos con parámetros fisicoquímicos alterados en el mercado informal, específicamente, detergentes para ropa marca Biofrescura“.

Entre los parámetros alterados se detectó la cantidad total de materia activa total y aniónica de hasta 8 veces menos que el producto original, menor densidad y viscosidad, pH más alcalino y mayor punto de enturbiamiento. Este caso se produjo de manera similar en detergentes Popeye.

En cuanto a alimentos, en mayo de 2024 Nestlé notificó al Sernac sobre dos casos de productos falsificados –Leche Nido y Café Nescafé– que se vendían en el comercio informal, en ferias libres y en almacenes.

Por otro lado, tras antecedentes recopilados en un estudio del ente fiscalizador, se detectaron algunos medicamentos que se encontraban con retiro del mercado debido a una “falsificación advertida”. Se trató de los fármacos Sentis, Elvenir, Vacunas Anti Influenza y Viadil.

En julio de este año, la Cámara Cosmética de Chile notificó al Sernac por al menos 35 marcas de cosméticos adquiridos en malls chinos que tenían registros falsificados u otros fabricantes formales, sin lotes o números de serie.

Entre los productos se incluyeron champú, cremas, delineadores, labiales, mascarillas, perfumes, entre otros adicionales a algunos informados previamente por el Instituto de Salud Pública (ISP) tales como gel de manos.

Recomendaciones para evitar comprar productos falsificados

El Servicio entregó una serie de consejos para tener en cuenta al momento de realizar cualquier compra en el comercio formal: