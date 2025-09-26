Prisión preventiva para funcionarias del Registro Civil de Buin que se robaron $17 millones desde una caja fuerte

El tribunal determinó un plazo de 90 días para la investigación del caso.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para las dos funcionarias del Registro Civil de Buin que robaron cerca de $17 millones desde una caja fuerte desde dependencias del organismo.

Carmen Audala y Fabiola Esparza fueron formalizadas por el delito de malversación de caudales públicos y se les fijó la máxima cautelar por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando se verificó que el Registro Civil presentaba “forzamiento leves en sus accesos y desorden en diversas oficinas, incluyendo documentación, cédulas de identidad y placas patentes” y que la caja fuerte había sido abierta.

Luego de un mes y medio de una investigación encabezada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, en coordinación con la SIP de Carabineros, se “estableció que la jefa y subjefa del recinto se encontraban directamente implicadas en el ilícito, simulando un ingreso de desconocidos para encubrir un desfalco”.

Una de ellas habría ingresado encapuchada al edificio, provocando “desorden y apoderándose de documentos y del dinero denunciado como robado, el cual aún no se encuentra”.