El Tribunal de Garantía de Osorno formalizó este sábado a los dos hombres sindicados como los responsables de lanzar una bomba molotov al interior de un conversatorio liderado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Se trata de Rubén Gallegos Rivas y Rubén Vargas Cotiart, quienes fueron formalizados por los delitos de incendio frustrado y atentado con bombas molotov, tipificado dentro de la Ley de Control de Armas, y se estableció un plazo de investigación de 60 días.

En la instancia además se determinó dejar a ambos individuos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos se remontan a la noche del jueves, cuando la actividad organizada por el comando “Apruebo Chile Digno”, se realizaba en una iglesia luterana del barrio Francke, en la ciudad de Osorno, y fue interrumpida por uno de los individuos, quien lanzó el artefacto incendiario a través de una ventana al interior del salón.

El incidente no pasó a mayores debido a que la bomba no se alcanzó a encender de forma adecuada y no se registraron heridos. En tanto, el otro de los sujetos esperaba en un vehículo y se dio a la fuga, pero luego ambos fueron detenidos por personal de Carabineros tras los antecedentes entregados por quienes presenciaron el hecho.

El fiscal de Los Lagos, Narciso García, explicó que “ahora viene afinar los detalles de la investigación, determinar cuál es el hidrocarburo que tenía la bomba molotov y si hay de los mismos en las prendas de los imputados, además de las declaraciones de los testigos”.

Desde la defensa de los imputados afirmaron que acudirán a la Corte de Apelaciones para revocar la medida de prisión preventiva ya que aseguran tener “discordancias” y que “no estaríamos en presencia del delito de incendio”.

En tanto, durante la jornada de ayer se conoció que uno de los individuos, Rubén Vargas Cotiart, es hermano del concejal por Hualaihué, y miembro de Renovación Nacional, Félix Vargas Cotiart.

