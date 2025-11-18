Prisión preventiva para cuatro miembros de “Los Mapaches” del Tren de Aragua: Son imputados por secuestros

Los sujetos son ciudadanos venezolanos y colombianos con situación migratoria irregular en Chile. Se les imputó secuestro extorsivo y secuestro con homicidio.

En prisión preventiva quedaron cuatro integrantes de “Los Mapaches” del Tren de Aragua, tras ser formalizados por secuestros cometidos en marzo de este año en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Se decretó un plazo de 120 días para la investigación.

A los individuos, todos de nacionalidad extranjera -tres venezolanos y uno colombiano, mayores de edad y en situación migratoria irregular-, se les imputan seis secuestros, una sustracción de menores y un homicidio calificado.

El subprefecto Hassel Barrientos, Jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, informó que los sujetos fueron formalizados por los delitos de secuestro extorsivo y secuestro con homicidio.

El primero correspondió a una víctima de nacionalidad chilena, quien “fue secuestrada desde su domicilio en la comuna de Puente Alto y posteriormente liberada producto del proceso de negociación e investigativo”.

Mientras que el segundo ilícito “es el caso de un secuestro con homicidio, donde una víctima de nacionalidad venezolana es extraída de su domicilio en la comuna de San Bernardo, para posteriormente mantenerla en cautiverio en la comuna de Estación Central”.

Tras ello, se le dio muerte en un predio en la Región de O’Higgins.

El subprefecto señaló que hay otros casos vinculados a “Los Mapaches” que continúan en investigación.

“Los Mapaches” son una facción que se autodenomina de dicha manera y que “pertenece a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, ya que reciben órdenes e instrucciones de los líderes de esta organización para la ejecución de distintos delitos en nuestro país”, detalló.

Y añadió que a la fecha ya hay cerca de 14 personas que se mantienen privadas de libertad “producto del trabajo que hemos desarrollado junto al Ministerio Público, específicamente el equipo ECOH, con quienes hemos podido determinar la autoría en distintos delitos. Entre ellos, secuestros con homicidios, tráfico de drogas, inflexión de ley de armas, secuestro de extorsivos y también, próximamente, asociación criminal”.