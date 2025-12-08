Prisión preventiva para comerciante que apuñaló a funcionario municipal en Barrio Meiggs

El Séptimo Juzgado de Garantía ordenó la medida cautelar contra el ciudadano venezolano imputado por atacar con un arma blanca a un inspector municipal. El acusado tiene antecedentes por abuso sexual, lesiones y violencia intrafamiliar.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el comerciante imputado por apuñalar a un funcionario municipal durante una fiscalización realizada en el Barrio Meiggs.

El acusado es un ciudadano venezolano que se encuentra en situación migratoria irregular y que cuenta con antecedentes penales previos. En 2023 cumplió una condena por lesiones y también registó una pena de 541 días de presidio por abuso sexual contra una menor de 14 años. Además, mantenía causas por violencia intrafamiliar y amenazas.

Lee también: “Al menos ocho personas murieron tras caer un autobús en Bolivia“

El ataque ocurrió el domingo, cuando inspectores municipales realizaban labores de control al comercio informal en el sector de Chacabuco con Alameda Norte. Según los antecedentes, el agresor utilizó un arma cortopunzante y la estocada ingresó por el costado del chaleco antibalas del funcionario, quien resultó con lesiones internas, aunque se mantiene fuera de riesgo vital.

Tras revisar cámaras y registros del perímetro, Carabineros logró detener al responsable horas después del ataque. El Ministerio Público formalizó cargos durante esta jornada y el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Fiscalía fijó un plazo de 60 días para la investigación.