Primer semestre de 2025 tuvo 511 víctimas de homicidio consumado: RM, Valparaíso y Biobío concentraron crímenes

La mayoría de los homicidios fueron perpetrados por armas de fuego (45,8%), seguidas por objetos cortopunzantes (37,6%).

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el fiscal nacional, Ángel Valencia; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y las policías presentaron este viernes los resultados del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile del primer semestre 2025.

En los primeros seis meses de este año, se registraron 551 víctimas de homicidios consumados, lo que equivale a una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes.

El 2024, en tanto, hubo 581 víctimas de homicidios consumados, con una tasa de 2,9 cada 100 mil habitantes.

La cifra “representa una disminución de 74 víctimas y una reducción de 13,8% en la tasa respecto del mismo período de 2024”.

Homicidios en Chile durante el primer semestre de 2025

A nivel territorial, las autoridades detallaron que las regiones Metropolitana (238 víctimas), Valparaíso (55) y Biobío (40) concentraron el mayor número de homicidios.

Aunque las tasa más altas se registraron en Arica y Parinacota (5,7%), Aysén (4,6%) y Atacama (3,4%), “lo que muestra la relevancia de considerar proporcionalmente el tamaño poblacional de cada territorio”.

En cuanto a la caracterización, los hombres representaron el 88,6% de las víctimas, mientras que las mujeres alcanzaron el 11,2%.

Asimismo, “más de la mitad de los homicidios correspondió a personas entre 18 y 39 años (54,8%). Además, la proporción de víctimas extranjeras disminuyó, pasando de 20,2% en 2024 a 11,9% en 2025″.

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 22 víctimas menores de 18 años de homicidios consumados, cifra que representa una baja en comparación a las 37 víctimas observadas en el mismo período de 2024.

La mayoría de estas víctimas fueron atacadas con arma de fuego (50%), mientras que 22,7% lo fue a través de objetos cortopunzantes. Y el 31,8% de las muertes ocurrió en contextos asociados al delito y/o grupos organizados, mientras que el 50% fue en contextos interpersonales.

Respecto a los mecanismos de comisión, la mayoría de los homicidios fue perpetrado por armas de fuego (45,8%), seguidas por objetos cortopunzantes (37,6%).

Mientras que en los contextos de la agresión, lideran el interpersonal (39,1%) y el asociado a delitos o grupos organizados (32,1%). Los hallazgos de cadáver y los casos en investigación alcanzan un 21,2%.

Por otro lado, la mayoría de los crímenes ocurrieron durante los fines de semana. “El 17,4% de los homicidios ocurrieron los sábados y el 15,7% los domingos, sumando un total del 33,1% de las muertes esos dos días. En cuanto a los horarios, los datos muestran que entre las 18:00 y las 23:59 horas se registró el 31,9% de los homicidios”, indicaron las autoridades.

Contextos de las agresiones

En el informe se indica respecto a los contextos de las agresiones, el interpersonal y asociado a delitos y/o grupos organizados.

El interpersonal (VIF o no VIF), que incluye homicidios vinculados a Violencia Intrafamiliar y los ocurridos entre personas conocidas en otros contextos, “representó el 39,1% del total de víctimas, cifra superior al 36,8% observado el primer semestre del 2024”.

Femicidios durante el primer semestre de 2025

El documento contiene un apartado específico para femicidios consumados -mediante el trabajo de la Mesa Interinstitucional de Femicidios-, el cual indica que el primer semestre de 2025 hubo 24 víctimas.

La cifra representa una víctima más que en el mismo período de 2024.

También se “incorporan datos de víctimas de homicidios consumados en recintos penitenciarios, registrándose 17 víctimas durante el primer semestre del año 2025 (seis menos que el primer semestre del año 2024)”.