Primarias: Jara acusa a Tohá de tener una actitud “autocomplaciente” en seguridad, y la exministra refuta sus dichos

De cara a las primarias oficialistas del 29 de junio, Jeannette Jara y Carolina Tohá protagonizaron un tenso cruce por el tema de seguridad.

En la recta final de las primarias oficialistas, la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, protagonizó un cruce con la abanderada del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH), Jeannette Jara, durante un debate sobre seguridad.

En el espacio emitido por Radio Cooperativa, uno de los temas que generó controversia fue la situación en las fronteras y la migración irregular en el país.

En ese contexto, Jara le preguntó a Tohá si el escáner instalado en Colchane estaba funcionando y, además, le señaló que tenía una actitud autocomplaciente.

“A mí me impresiona cuando veo a Jeannette, que fue ministra igual que yo, hablar del tema de los puertos como si viniéramos llegando de Marte. Cuando el actual gobierno asumió, lo que teníamos en los puertos y fronteras de Chile era el descampado total”, afirmó la exministra del Interior.

Por su parte, la extitular de Trabajo replicó: “Yo valoro lo que se ha hecho. El tema es que estamos pensando en lo que tenemos que gobernar hacia el futuro. Pero me preocupa el tono autocomplaciente. La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto, no estaríamos teniendo esta conversación”.

“Y lo más complejo es que la población no estaría en la situación en la que se siente”, agregó.

Ante sus dichos, Tohá respondió: “Esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo no me parece aceptable (…). No es una actitud autocomplaciente, es una actitud responsable. No podemos separarnos aquí como si fuéramos personas que vienen desde la oposición”.

A lo que Jara reiteró: “No era por la pega, sino por la actitud”.