Presidente Kast respalda a Sedini en medio de complicada semana comunicacional: “Le doy las gracias por todo el trabajo acucioso”

El mandatario también reafirmó la necesidad de mantener disciplina fiscal, transparentar la situación del país y avanzar como equipo junto a su gabinete para consolidar la estabilidad económica.

En medio de las críticas por el manejo comunicacional del alza de los combustibles, el presidente José Antonio Kast reforzó la defensa de su equipo y, en particular, de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien ha estado en el centro de la controversia en los últimos días.

El respaldo se da tras diversos cuestionamientos políticos por el relato del Ejecutivo sobre la situación económica, especialmente luego de la polémica por el concepto de “Estado en quiebra”.

¿Qué dijo el presidente José Antonio Kast?

Fue durante una actividad pública donde Kast abordó directamente la situación y envió una señal de apoyo a Sedini, destacando su labor dentro del gabinete.

“Y tenemos a quien da las buenas noticias: nuestra vocera Mara Sedini. Le doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando”, señaló.

En su intervención, el presidente también defendió la necesidad de mantener disciplina fiscal y transparentar la situación económica del país.

“Claramente, nosotros tenemos que ser responsables en el uso de los recursos. Eso lo vive cualquier familia, lo vive una alcaldía, lo vive un gobernador. Nosotros tenemos que ordenarnos para que los recursos alcancen”, afirmó.

“Uno no puede vivir desfasado ni estar siempre golpeando la puerta a alguien para pedir más recursos para financiar el día a día. Uno tiene que ordenarse. Y eso cuesta, es duro, pero lo mejor es hablar con la verdad”, añadió.

Kast insistió en que su administración trabaja como un equipo para recuperar la confianza y fortalecer el desarrollo económico.

“Y vuelvo a insistir: somos un equipo. Ese equipo busca que Chile vuelva a ser ese lugar atractivo para invertir, con reglas claras, con seguridad y con vocación de desarrollo”, puntualizó.