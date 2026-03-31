Presidente Kast reconoce que Gobierno no ha expulsado migrantes “hasta ahora” pero adelanta que próximamente habrá un “sistema contínuo de expulsión”

Por CNN Chile

31.03.2026 / 09:22

El mandatario aseguró que próximamente no solo se llevarán a cabo expulsiones, sino que también muchas personas que saldrán de forma voluntaria.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación migratoria del país, en medio de los compromisos de expulsión de migrantes en situación irregular.

En conversación con Archi, el mandatario fue consultado sobre cuántos migrantes irregulares han salido del país hasta el momento.

Sobre este punto, Kast apuntó que “expulsados por el Gobierno, ninguno hasta ahora“.

Del mismo modo, aseguró que “pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema contínuo de expulsión de migrantes. Estamos analizando el cómo hacerlo vía aérea, el cómo plantearlo vía terrestre”.

“Vamos a ir paso a paso abordando el tema. Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país“, añadió.

Asimismo, sostuvo que “nosotros venimos desde hace meses advirtiendo que el que venga la va a pasar mal. Hoy día tenemos algunos trámites legislativos que abordar y el Parlamento recién se ha instalado. Solo hemos tenido una semana legislativa en la que pedimos colaboración con el alza de las bencinas. Vamos a ir paso a paso y la gente se va a dar cuenta que esto va a ir cambiando en el tiempo”.

