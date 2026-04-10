Presidente Kast por hechos violentos en establecimientos educacionales: “Si alguien destruye, tiene que perder algunos beneficios”

El jefe de Estado, José Antonio Kast, se refirió a la tragedia en Calama, a los incidentes en los denominados colegios emblemáticos y también a la agresión que sufrió la ministra Ximena Lincolao. “Nosotros tenemos que empezar a controlar, tenemos que individualizar a estos jóvenes y hacer pagar las acciones delictuales que se cometen. Lo que ocurrió en la Universidad Austral es inaceptable”, remarcó.

Durante este viernes, en el marco de un nuevo ciclo de diálogos ciudadanos llamado “Presidente Presente”, realizado en Coltauco, en la Región de O’Higgins, el jefe de Estado, José Antonio Kast, abordó la violencia escolar y también el proyecto “Escuelas Protegidas”.

Consultado por la situación de violencia escolar, remarcó que esta problemática se remonta a hace bastante tiempo y señaló que “hemos visto cómo la falta de respeto ha ido aumentando y no se ha valorado el rol de los profesores, de las personas que forman parte de la comunidad escolar”.

En esa línea, enfatizó la importancia de que los apoderados estén presentes en la formación educativa.

En ese contexto, señaló que la tragedia en Calama ha marcado un punto de inflexión. “Al día siguiente aumentaron las denuncias”, dijo.

Ante este escenario, el Mandatario sostuvo que se han adoptado diversas medidas, entre ellas el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que propone la revisión de mochilas con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros o dañar la infraestructura escolar.

“Es importante que salga rápido”, remarcó. Asimismo, abordó diversos episodios de violencia que se han registrado en los denominados liceos emblemáticos y sostuvo la importancia de establecer sanciones.

“Las acciones tienen consecuencias acotadas y, de acuerdo a la edad y al grado de destrucción, habrá que pedirles a los padres que estén presentes”, comentó.

En caso de que la normativa sea aprobada, adelantó que los padres deberán firmar el reglamento de convivencia escolar y asumir las responsabilidades correspondientes por las acciones de sus hijos.

“Si alguien destruye y es reiterada la destrucción de bienes ajenos, bueno, tiene que perder algunos beneficios, porque a todos nos costó para que un grupo de personas lo destruya. Nosotros tenemos que empezar a controlar y tenemos que individualizar a estos jóvenes y hacer pagar las acciones delictuales que se cometen. Lo que ocurrió en la Universidad Austral es inaceptable”, aseveró. Además, aclaró que las manifestaciones tienen ciertos límites, a raíz de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en Valdivia.

En cuanto a otras medidas, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, adelantó durante la actividad que se firmará un convenio para que Carabineros capacite a algún miembro de la comunidad escolar en aspectos “mínimos” de seguridad. Esto se realizará a nivel nacional y deberá ser implementado por los seremis.

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