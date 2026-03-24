Presidente Kast e histórica alza en las bencinas: “No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”

Junto con destacar que "son medidas duras y lo entendemos", el mandatario además aseguró que estarán ayudando a las familias más vulnerables que serán afectadas por el alza en el valor de los hidrocarburos.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la histórica alza en el precio de las bencinas que se producirá el próximo jueves, a raíz de la guerra en Medio Oriente.

Ayer lunes -en conversación con CNN Chile– el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había informado que la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro.

En este contexto, en medio de su viaje a Puerto Varas, el Presidente Kast manifestó que “el día de ayer el ministro de Hacienda comunicó lo que vamos a hacer en los próximos días”.

“Son medidas duras, y lo entendemos; pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar, tanto en el transporte público mayor como menor”, añadió.

Además, destacó que están analizando “el tema de la calefacción. Gran parte de las familias más humildes se calefaccionan con parafina“.

En cuanto a las alzas, aseguró que “hemos visto la manera de palear esta situación. Pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas“.

“No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudánonos para después -en un corto tiempo más- tener que pagar las consecuencias en temas sociales y temas de ayuda a las familias más necesitadas”, sentenció el mandatario.