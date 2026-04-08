Presidente Kast condena agresión a ministra Lincolao y advierte que los presuntos responsables deberán “hacerse cargo de sus acciones”

El Presidente José Antonio Kast anunció que durante esta noche se reunirá con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, luego de la agresión que enfrentó en la Universidad Austral, y enfatizó que "estos hechos no quedarán impunes".

Durante este miércoles, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la agresión que enfrentó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.

A través de X, el jefe de Estado señaló que este incidente fue realizado por un “grupo ideologizado que tiene un solo objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

Asimismo, anunció que durante esta noche se reunirá con la secretaria de Estado, con el fin de manifestar su respaldo en estos “difíciles momentos”.

“A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”, subrayó.



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Actualmente, el gobierno informó que interpondrá una querella por atentado contra la autoridad.

“Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia. La violencia no tiene lugar en las aulas, ni en los campus, ni en ningún espacio de la vida democrática. Este gobierno no se va a amedrentar’, enfatizó el ministro del Interior”, Claudio Alvarado.