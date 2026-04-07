Presidente José Antonio Kast se someterá a test de drogas por primera vez desde que asumió

La medida se produce en un contexto de presión de la oposición, que cuestiona que los ministros y autoridades de gobierno aún no hayan cumplido con la obligación establecida por la ley.

Este miércoles, a las 10 de la mañana, el presidente José Antonio Kast se someterá a su primer test de drogas desde que asumió en La Moneda.

La medida se produce en un contexto de presión de la oposición, que cuestiona que los ministros aún no hayan cumplido con la obligación establecida por la ley.

El examen será de cabello, método considerado más preciso que los análisis de sangre u orina, y se realizará en un laboratorio especializado, recogió La Tercera.

La obligación de someterse a este tipo de pruebas está contemplada en la Ley N° 21.806, que indica que todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio deben realizarse un test de consumo de drogas al asumir sus cargos.

Desde el Ejecutivo señalan que la implementación de la normativa se concretará en los próximos días.

En los últimos días, dentro de La Moneda se ha discutido que los distintos exámenes deberían efectuarse cuanto antes, reforzando así los compromisos del gobierno en materia de transparencia y cumplimiento de la ley.