Presidente José Antonio Kast asistirá este sábado a funeral de carabinero fallecido en Puerto Varas

El mandatario también decretó tres días de duelo nacional tras el fallecimiento del funcionario policial.

El presidente José Antonio Kast asistirá al funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció el jueves luego de ser baleado en la cabeza en un procedimiento por ruidos molestos en Puerto Varas la madrugada del 11 de marzo.

El funcionario policial recibió un impacto balístico que lo dejó en riesgo vital, confirmándose más tarde que quedó en riesgo vital. La noche de este jueves 29 de marzo, en tanto, la institución informó su muerte.

Ante esto, el mandatario decretó tres días de duelo nacional, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, y confirmó su asistencia al funeral del carabinero.

“A la familia del sargento Figueroa Manquemilla, le transmito mis condolencias. En la noche de ayer, pude hablar unos instantes con su viuda, sargento Marisol. Decirle que también estaremos con ella, respaldándola a ella y a su pequeña familia, que es su hijo Joaquín”, expresó.

Y añadió: “Les digo a los responsables de este crimen, los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes. Que no les quepa la menor duda”.

Asimismo, desde La Moneda señalaron que el carabinero recibirá los honores de reglamento y a su funeral asistirán las más altas autoridades policiales y de Gobierno.

La misa fúnebre se llevará a cabo a las 15:00 horas en la Iglesia Sagrado Corazón, donde se hará un pie de cueca en honor al funcionario. Posteriormente, su cuerpo será trasladado al Cementerio Parque La Esperanza, en Puerto Montt.