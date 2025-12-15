Presidente Gabriel Boric tras encuentro con José Antonio Kast: “Defendemos principios y valores diferentes, pero nos une Chile”

Tras el encuentro, el mandatario dio un punto de prensa. "Le manifesté que cuando me toque ser expresidente, siempre estaré disponible para colaborar por el bien de Chile", sostuvo.

La tarde de este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el presidente Gabriel Boric en La Moneda.

Tras un recorrido por el palacio, se reunieron ambos equipos. En representación del gobierno estaban los ministros Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Nicolás Grau (Hacienda), mientras que Kast asistió con Arturo Squella, Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Sebastián Figueroa.

Luego del encuentro, el presidente Boric compartió unas palabras frente a la prensa. “Más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”, partió señalando.

“Quienes hoy habitamos La Moneda somos aves de paso; también lo serán los que vengan, y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron. (…) Durante estos años hemos trabajado sin descanso para que la vida de los chilenos y chilenas sea más justa, digna y próspera, y continuaremos esta labor hasta el último día del mandato.

También destacó el “clima positivo” en que se desarrolló la reunión. “Aquí no tiene sentido maquillar las cosas: venimos de visiones políticas muy distintas, hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política, defendemos principios y valores que son diferentes, pero nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación“.

Afirmó que “en el futuro cercano tendremos roles distintos, pero algo de lo que estoy seguro es que, sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas, por todos quienes se han visto beneficiados por las políticas del gobierno, como por quienes faltó hacer aún más, y ello fue parte de la conversación que tuvimos”.

“Le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile (…). Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas”, cerró Boric.