Este sábado, y tras realizar un consejo de gabinete por la celebración del primer año de su mandato, el presidente Gabriel Boric salió de La Moneda y habló con las personas que lo esperaban a las afueras del palacio presidencial.

Posterior a ese momento, el mandatario conversó con los medios de comunicación sobre esta nueva etapa del gobierno, tras el cambio de gabinete ocurrido este viernes: “Estamos en una jornada de trabajo, con nuevo gabinete, y estamos contentos y motivados. Sabemos los desafíos que tenemos y no hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos”.

Además, el jefe de Estado enfatizó en que, junto a su equipo, “tenemos que mejorar la educación, la salud pública, debemos trabajar en la reconstrucción por los incendios forestales. Además, la seguridad es la principal preocupación de los chilenos, y hay que seguir mejorando la economía”.

Ante eso, el presidente aseguró que para lograr aquellas tareas “necesitamos distribuir de mejor manera los recursos en el país, para eso se necesita una reforma tributaria. Estamos disponibles para conversar, extendemos las manos para eso (…) Para financiar derechos sociales, tenemos que generar y distribuir de mejor manera los recursos y, reitero, necesitamos una reforma tributaria”.

El mandatario recalcó en que van a insistir con la reforma tributaria, “con una estrategia que estamos conversando con el ministro Marcel, tramitando la ley de royalty y de rentas regionales que corren por camino paralelo, pero además, con los recursos que hoy día tenemos en sus presupuestos, que tienen el deber de ejecutar, podemos hacer mucho más”.

“Lo primero es financiar la reforma de pensiones, sin reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, hay gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar”, cerró Boric.